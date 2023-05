Sergio Moro é alvo de ação e também pode ter mandato de senador cassado

Após a cassação de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), parceiro do ex-procurador na operação, também é alvo de processo que pode custar o mandato. No meio político, as apostas é de que o ex-juiz tende a ser punido.

O PL entrou com processo de cassação do mandato de senador por suposta prática de caixa 2, desvio de dinheiro e irregularidades na campanha. O partido alega que o caso é semelhante ao de Selma Arruda (Podemos-MT), também ex-juíza e ex-senadora cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020 por não apresentar a contabilização dos gastos da campanha.

Atualmente, o caso do ex-juiz tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A condenação em tribunais superiores é considerada provável, conforme a colunista Roseann Kennedy, do Estado de S.Paulo. Adversários políticos, principalmente os atingidos pela Lava-Jato, do ex-juiz acreditam e torcem para que ele possa perder seu mandato até o fim do ano.

De acordo com interlocutores que conversaram com Moro durante a semana, com o andar da cassação de Dallagnol, o próprio ex-juiz acredita que será alvo. “Eles vêm pra cima de mim”, disse o senador nessas conversas.

O ex-deputado federal Eduardo Cunha (PTB), preso na operação Lava-Jato em 2016, ironizou a perda de mandato do ex-procurador e aproveitou para provocar Moro. "Deltan pode trabalhar no gabinete do Moro. Terá uns seis meses de emprego até a cassação do colega”.

Ainda segundo interlocutores, a preocupação de Sergio Moro é tanta que chegou a tentar conseguir apoio da família Bolsonaro para que fosse evitada a cassação de Dallagnol, mas sem sucesso.