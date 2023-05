O POVO News: TSE cassa mandato de Deltan Dallagnol, ex- Lava Jato

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 17. Com apresentação da jornalista Maisa Vasconcelos, a edição traz as últimas informações sobre a cassação do mandato de deputado de Deltan Dallagnol (Podemos). A vaga será ocupada por um parlamentar do PL.

A live também discutirá a decisão da Câmara dos Deputados de instaurar a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o MST e apostas esportivas, proposta após revelação de fraudes em apostas do campeonato brasileiro.



O programa discute ainda os comentários do ministro da Segurança e Justiça, Flávio Dino (PSB), que criticou a política de privacidade do Twitter. Em vídeo extraído de uma reunião, o titular fala: “Não queremos vocês na PF”.

Assista ao vivo:

A edição comenta também a situação no Equador, após o presidente determinar a dissolução do parlamento para evitar impeachment. Guillermo Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional nesta quarta-feira, 17, antecipando eleições legislativas e presidenciais. Lasso nega as acusações de que fez vista grossa asuposto caso de corrupção relacionado a um contrato da empresa estatal de transporte de petróleo Flopec. O especialista Emannuel Furtado Filho comentará o caso.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira e economia brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

