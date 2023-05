CPI das Americanas terá três cearenses, um deles como vice-presidente

O deputado federal cearense Júnior Mano (PL) ficou com a vaga de 1° vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Americanas, instalada nesta quarta-feira, 17, que irá investigar o rombo de mais de R$ 20 bilhões da empresa. A comissão foi instalada nesta quarta-feira com mais duas CPIs. A presidência ficará a cargo do deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE).

Além de Júnior Mano, outros dois deputados federais do Ceará irão integrar a Comissão que irá analisar as inconsistência em lançamentos contábeis da companhia, são eles Domingos Neto (PSD) e Mauro Filho (PDT).

Membros da CPI pretendem convocar funcionários, ex-funcionários da companhia, além da diretoria da 3G Capital, holding de investimentos privado que detinha a Americanas. Empresas externas que participavam e realizavam auditorias para a Americanas suspeitas de realizarem acordos para supervalorizações da companhia devem ser ouvidas pela comissão.

