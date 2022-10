Eleições 2022 em São Paulo (SP): Tarcísio é eleito governador

19:26 | Out. 30, 2022

Tarcísio de Freitas foi eleito neste domingo, 30, o governador de São Paulo (SP) com porcentagem de 55,34%, após votação do segundo turno das eleições 2022

São Paulo (SP) conheceu neste domingo, 30, o governador para os próximos quatro anos. Trata-se de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que obteve uma porcentagem de 55,34% no segundo turno das Eleições 2022 e derrotou seu oponente Fernando Haddad (PT), que ficou com 44,66%.

Segundo turno das Eleições 2022 além do cargo de governador

Neste domingo, 30, além de eleição para governador por estados pelo Brasil, foi definido o presidente do País, que terá o Congresso Nacional mais conservador da história do período democrático do País, considerando o resultado obtido nos principais colégios eleitorais no último dia 2.



Os partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa.

O Congresso teve uma renovação efetiva de apenas 8% de suas cadeiras nas eleições. O resultado das urnas mostrou que a maioria dos deputados e senadores eleitos já ocupou mandatos, cargos de alto escalão do governo ou é herdeira de tradicionais famílias da política.

Sem contar essas situações, sobram apenas 39 deputados sem vínculo político que tomarão posse em 2023. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou antes um cargo público.



Eleições 2022: qual o papel do governador?

O governador ou governadora é o representante do Poder Executivo na esfera estadual. Quem é eleito para o cargo pode escolher seus secretários, que chefiam os diversos departamentos de âmbito administrativo que constroem e viabilizam o funcionamento de uma determinada Unidade da Federação.

Uma das atribuições de um governador que mais aparecem na mídia é a de responsável pela segurança pública do estado; colaboram nessa função as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros de cada unidade federativa.

Total de assentos: 28 (27 estados + Distrito Federal)

Mandato: 4 anos

