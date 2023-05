O POVO News: Mortes de Rita Lee e David Miranda repercutem no Brasil

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 9. Com apresentação da jornalista Maísa Vasconcelos, a edição traz as últimas informações sobre a morte da cantora Rita Lee, intitulada rainha do rock nacional e do ex-deputado federal David Miranda.



A transmissão também discutirá a movimentação no Congresso Nacional e as sabatinas dos ministros Flávio Dino, Margareth Menezes e Simone Tebet no Senado Federal.

Sobre as próximas ações do governo Lula (PT), a edição abordará a participação do presidente na inauguração de linha de produção de caças Gripen, na fábrica da Embraer, no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. A empresa tem como objetivo trazer a transferência de tecnologia para o Brasil e prevê a entrega de 36 aeronaves da marca até 2027.

O programa explica ainda o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) contra os vândalos que depredaram os prédios do Congresso em 8 de janeiro. A Corte já tornou 550 golpistas em réus, outros 840 aguardam o julgamento.

A edição comenta sobre o início da investigação nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal apreendeu os aparelhos celulares na semana passada durante operação da PF que apura eventuais fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e seus aliados.

Assista ao vivo:





O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

A edição recebe o deputado federal e líder do governo na Câmara, André Fernandes (PDT) e a secretária de Cultura, Luísa Cela, que comentam sobre a morte de Rita Lee e do ex-deputado federal David Miranda.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO