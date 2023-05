Marina Silva tem quadro de saúde 'estável e bom' e deve ter alta nesta quarta, diz boletim

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem quadro de saúde "estável e bom", segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 9, pelo Instituto do Coração (InCor).

Marina está internada no hospital da Universidade de São Paulo (USP) desde sábado, 6, após ter sido diagnosticada com Covid-19. Com a melhora do estado de saúde, a ministra pode ter alta médica já nesta quarta, 10.

"A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). A paciente evolui clinicamente bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde estável e bom. Há expectativa de alta hospitalar para esta quarta-feira, 10 de maio", diz o boletim médico distribuído à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra é acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.