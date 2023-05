Governo Lula não ganha uma com atual coordenação política, diz Eunício

O deputado federal Eunício Olivieira (MDB) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminha para destino similar ao que teve a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), precisamente no segundo mandato, quando foi deposta, se não tomar a dianteira da área política. O líder emedebista entende ser o momento oportuno para que Lula chame os partidos e "reúna os amigos dele, que ele ainda tem muitos lá."

"Ou então, amigo, tenho muita preocupação com o governo Lula três", disse Eunício ao O POVO. "É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo sempre. Com essa coordenação que está aí? Governo não ganha uma. Infelizmente, para todos nós que queremos que esse governo dê certo, eu mais do que ninguém."



É mais uma crítica do emedebista à coordenação política do governo Lula, conduzida pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), pelo petista cearense José Guimarães (líder do governo na Câmara) e por Randolfe Rodrigues (líder do governo no Congresso).

Eunício afirma à reportagem do O POVO que não votou contra a derrubada das mudanças propostas pelo governo no Marco Legal do Saneamento porque estava hospitalizado, no Sírio Libanês, em São Paulo. "Estava e estou até amanhã de licença médica por quatro cirurgias realizadas em São Paulo, no Sírio Libanês, como consta de atestado médico e das minhas redes sociais."