Servidores do Ceará protestam por reajuste maior e líder de Elmano marca reunião

Servidores públicos fizeram protesto nesta quinta-feira, 4, em frente a Assembleia Legislativa (Alece), pela revisão do índice de reajuste proposto pelo governo Elmano de Freitas (PT) para este ano. Representantes do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) foram recebidos por deputados e ficou agendada reunião na segunda-feira, 8, com o líder do governo, Romeu Aldigueri (PDT).

O fórum reúne 36 entidades representativas e reivindica que o reajuste seja de 9% e estendido ao auxílio-alimentação, que foi negada por representantes do governo durante reunião com a Mesa Estadual de Negociação Permanente. A contraproposta apresentada pelo Estado é de 5,8 % de reajuste parcelado em duas vezes, sendo a primeira para junho e a segunda para outubro, além do pagamento retroativo de 3% de janeiro a junho de 2023 a ser pago em 2024.



O índice foi apresentado no fim de abril, na reunião da Mesa de Negociação Permanente (Menp), com participação da secretária Sandra Machado. Várias categorias fazem manifestação em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), questionando a proposta.

A expectativa era que o projeto de lei que regulamenta o reajuste chegasse à Assembleia já terça-feira, mas o prazo segue em aberto diante de mais uma rodada de negociação. "A relação de diálogo dos sindicatos com o governo precisa ser restabelecida, e sei que o Elmano é aberto a isso. Sabemos que existem questões estruturais do ponto de vista econômico, mas podemos buscar um consenso”, ressaltou o líder do PT, De Assis Diniz. Ele foi um dos que estiveram no grupo que recebeu os sindicalistas e confirmou a reunião na segunda.

"Nós conseguimos ganhar tempo para negociação, porque a gente já agendou uma reunião com o líder do governo. Inclusive sinalizaram para que a gente pode aperfeiçoar e melhorar essa proposta que está sendo apresentada pelo governo e já temos um indicativo desse compromisso que a gente vai conseguir de alguma forma melhorar a proposta", disse a coordenadora geral do fórum e presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará, Ravenna Guimarães.