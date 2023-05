Após ação da PF, Bolsonaro cancela viagem para evento da extrema-direita em Portugal

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a sua viagem para Portugal, onde participaria do evento a Cimeira Mundial da Direita, por motivos ainda não esclarecidos. Bolsonaro embarcaria dia 12 de maio.

A decisão ocorreu após Bolsonaro ter sido alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), na última quarta-feira, 3, por fraudes em cartões de vacinação dele e da filha de 12 anos. Seis pessoas já foram presas. O ex-presidente também foi intimado a depor na sede da PF, mas não compareceu.

Organizado pela extrema-direita de Portugal, o evento Cimeira Mundial da Direita foi adiado ainda sem data de previsão para acontecer, comunicou André Ventura, presidente do partido português de ultradireita Chega!, realizador do evento.

Ele disse que Bolsonaro e a comitiva foram impedidos de viajar por determinações brasileiras, e outros convidados não poderão comparecer. “Revelam bem o espírito de agressividade, condicionamento e ameaça que em certos países reina e querem fazer contra a direita mundial”, declarou.

Apesar da fala, o ex-presidente não teve passaporte apreendido pela PF, apesar da decisão do Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação de não apreender o passaporte de Bolsonaro ficou com a própria PF.

Além de Portugal, o ex-presidente também cancelou viagem que faria a São Paulo no próximo sábado, 6, onde iria acompanhar sua esposa Michelle Bolsonaro em evento do PL.



