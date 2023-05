Passaporte de Bolsonaro não será apreendido, diz gabinete de Moraes

O ministro havia emitido mais cedo uma decisão que apreendia o passaporte a as armas de Bolsonaro

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou nesta quarta, 3, que o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro não será apreendido pela Polícia Federal (PF) como determina sua decisão de mais cedo.

Na peça, Moraes determina a "busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais". Em outros trechos, o ministro autoriza procedimentos solicitados pela PF.

Segundo o STF, contudo, é a PF que deve decidir o que é de interesse da investigação ou não.

