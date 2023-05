Mauro Cid diz ter presenciado propostas de golpe após derrota de Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), revela ter testemunhado propostas de golpe após o ex-presidente ter sido derrotado por Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com o blog da jornalista Andréia Sadi, as declarações de Cid foram proferidas nos bastidores, após a Polícia Federal prender o tenente-coronel na Operação "Venire", que investiga a falsificação de dados no cartão de vacina do ex-presidente.

Nos bastidores, Cid mencionou que aliados de Bolsonaro contataram o ex-mandatário para tentar modificar o resultado das eleições sugerindo propostas de virada de mesa.

Um dos articuladores da proposta seria um dos ex-ministros de Bolsonaro, revelou Cid a interlocutores. O outro seria Daniel Silveira, ex-deputado já mencionado por Marcos do Val.

O tenente-coronel acrescenta que Bolsonaro foi pressionado a “virar o jogo”, e se valer de uma interpretação golpista do artigo 142 da Constituição — que descreve a atuação das Forças Armadas- e que articulasse, ainda, um golpe para prender ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes.

A partir desse panorama, Bolsonaro convocaria outras eleições e determinaria o voto impresso. Contudo, de acordo com Cid, Bolsonaro escutava apenas as propostas sugeridas por seus aliados.

Mauro Cid também defende o ex-chefe no que diz respeito ao caso das joias sauditas. Ele tentou tirar de Bolsonaro a responsabilidade sobre a tentativa da gestão de encaminhar os itens avaliados em R$ 16,5 milhões ao acervo pessoal do então presidente.

