Petista lembra que irmão de Sarto foi conta Taxa do Lixo na era Juraci

Elpídio Nogueira é o atual secretário de Cultura e era vereador na época em que o então prefeito Juraci Magalhães apresentou pela primeira vez a proposta de Taxa do Lixo

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 25, para cobrar que o vereador licenciado e secretário de Cultural, Elpídio Nogueira (PDT) foi contra a Taxa do Lixo, na época que o projeto foi apresentada pelo prefeito Juraci Magalhães, em 1990. Elpídio é irmão do prefeito José Sarto (PDT), que propôs a cobrança pela coleta de resíduos sólidos, em 2022. A taxa passou a ser cobrada este mês.

"Sarto tem um irmão vereador que foi contra a taxa do lixo quando Juraci tentou cobrar esse tributo. Agora Sarto tenta empurrar a sua taxa do lixo goela abaixo dos fortalezenses. Quem mudou de lado?", escreveu a deputada pelas rede sociais.



A cobrança foi instituída por decreto em 1990 e cobrada com o IPTU até 1998. A prefeitura vinha sendo alvo de diversas manifestações populares durante os anos. Na imagem, é possível ver o nome de Elpidio e de outros vereadores da época, como do hoje deputado federal José Airton (PT). A imagem do panfleto já tinha sido usada em 2022, quando o projeto que instituiu a nova taxa tramitava na Câmara Municipal.

"Não pague a Taxa do Lixo e não assine qualquer documento. Aguarde o pronunciamento da justiça quanto a ação de inconstitucionalidade e a ação popular movida pelos vereadores de oposição", diz o documento.

Em 1998, a Justiça do Ceará suspendeu a cobrança. Na época, o atual secretário de Cultura estava em seu primeiro mandato de vereador. Ele foi eleito pela primeira vez no ano de 1996 e, desde então, é reeleito para uma cadeira do Legislativo Municipal.

"Fortaleza sempre teve recursos para custear a limpeza urbana. Tem orçamento com recursos suficientes para isso!", disse ainda a deputada. A petista atuava como vereadora quando a Taxa foi aprovada na Câmara e vem fazendo oposição ao gestão do prefeito.



A parlamentar esteve na Procuradoria Geral de Justiça do Ceará para solicitar que uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) seja protocolada pelo órgão. “Estive na Procuradoria Geral de Justiça, junto com colegas vereadores de Fortaleza, para apresentarmos nossas razões a fim de que a taxa seja declarada inconstitucional”, pontuou.



Parlamentares da oposição à gestão de Sarto estão convocando o primeiro ato de rua contra a Taxa do Lixo, desde o início da aplicação da medida na Capital. Nas redes sociais, vereadores e deputados chamam a população para ato que acontecerá a partir das 9 horas da manhã da próxima quinta-feira, 27, na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres.

