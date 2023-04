Janones pede prisão de Bolsonaro após ex-presidente alegar que estava sob efeito de remédios

Deputado Federal diz que CPMI dos atos golpistas caminhará com mais facilidade se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) for detido provisoriamente

O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 26, quando disse que vídeo questionando o resultado das eleições, publicado por ele no Facebook, foi postado sem querer, por estar sob efeito de medicamentos.

Em publicação no Twitter, Janones pediu que Jair Bolsonaro seja detido provisoriamente após argumentar que não existe “mais qualquer óbice legal ao pedido de prisão do ex-presidente". Segundo o deputado federal, a única previsão legal que prevê a ausência de vontade do agente (no caso Bolsonaro) em produzir o evento danoso, como excludente de ilicitude, são os chamados “crimes culposos”.

Janones justifica: “Ocorre que o crime cometido por Bolsonaro, no caso o ataque às urnas eletrônicas e, consequentemente, ao Estado Democrático de Direito, não se encaixa no tipo”.

Ocorre que o crime… — André Janones (@AndreJanonesAdv) April 26, 2023

Ele ainda argumentou que, com a prisão de Bolsonaro, o processo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) seria facilitado. A CPMI vai investigar os ataques golpistas do 8 janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu o requerimento para a instalação da CPMI nesta quarta-feira, 26. Agora, partidos vão indicar a composição da comissão, que ainda deve definir presidência e relatoria nas próximas semanas.

“A expectativa é que na CPMI, aí sim, consigamos elementos suficientes para converter a prisão provisória em preventiva, e salvaguardar a nossa democracia”, escreveu Janones.



