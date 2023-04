8 de janeiro: vândalo só arromba antessala de Lula após garantir que era filmado

Homem vestindo bandeira do Brasil ainda pediu para ver as imagens capturadas por repórter fotográfico

Imagens tornadas públicas do ataque terrorista contra os prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro mostram um dos vândalos arrombando a antessala do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nelas, um homem vestindo a bandeira do Brasil chuta a porta de vidro da antessala somente após garantir que estava sendo gravado por um repórter fotográfico.

No vídeo, o vândalo olha para trás e espera o fotógrafo se posicionar. Depois, espera outros quatro envolvidos chegarem à sala, todos vestidos de verde e amarelo, com bandeiras e máscaras, e então arromba a sala.

Confira o vídeo:

Depois, os homens rodeiam o fotógrafo, ordenam que ele tire a máscara e pedem para ver as fotos. O profissional se retira do local, mas o vândalo responsável por quebrar a porta de vidro da antessala o segue para checar mais uma vez as imagens.

As gravações foram liberadas ao público após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

