Homem que vandalizou relógio de d. João VI invadiu andar arremessando extintor

Imagens do dia 8 de janeiro foram liberadas ao público por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

As imagens liberadas dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro contra os prédios dos Três Poderes estão elucidando as táticas de alguns dos vândalos no processo de depredação do Palácio do Planalto. Um deles, Antonio Claudio Alves Ferreira, 30, foi responsável por destruir o relógio de dom João VI, uma relíquia presenteada pela corte francesa.

Pelas filmagens do sistema de vigilância do Planalto, o homem usou dois extintores de incêndio para abrir caminho entre o primeiro e o segundo andares do prédio. Ele primeiro dispersa todo o produto de um extintor da escada para o corredor. Em seguida, arremessa o objeto como se fosse uma granada, jogando outro alguns segundos depois.

Vestindo uma camiseta preta com a cara do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estampada, Antonio pega então um pedaço de madeira, parecido com um mastro de bandeira, e usa a ponta pontiaguda para quebrar um caixa eletrônico do corredor. Outros homens vestindo blusas verde-e-amarelas aparecem no local.

Antonio Ferreira foi um dos vândalos presos pelas operações da Polícia Federal após os ataques terroristas, no dia 23 de janeiro em Uberlândia (MG).

