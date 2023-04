8 de janeiro: câmeras registram indignação de Lula e ministros com vandalismo

As gravações foram liberadas ao público após decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF)

Imagens capturas pelo sistema de vigilância do Palácio do Planalto registraram a irritação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros no momento de vistoria após os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Entre os ministros, estão Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa).

As gravações foram liberadas ao público após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nelas, o presidente Lula examina o terceiro andar do Planalto, onde fica seu gabinete e onde faz despachos em conjunto com outros membros do Planalto, entre eles a primeira-dama Janja.

O presidente se mostra indignado com as avarias e pede ao secretário do Audiovisual da Secretaria de Comunicação (Secom), o fotógrafo Ricardo Stuckert, registre tudo. Nas imagens, é possível perceber a bagunça dos móveis e o chão molhado após vândalos quebrarem a magueira de um extintor de incêndio.

