Oposição ao Governo Lula tenta criar CPMI para investigar facções criminosas

Deputados e senadores que compõem a oposição ao Governo Federal se pronunciaram pedindo apoio para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), nesta quarta-feira, 29.

O grupo pretende recolher assinaturas para pedir a abertura da Comissão até o dia 14 de abril. São necessárias 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores. O deputado federal Marcel Van Hattem, do Partido Novo, criticou o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao relacionar a legenda à facção criminosa PCC.

“(...) O PCC quando membros dessa organização criminosa e aliás quando eu falo isso ela não sabe se eu tô falando do PCC ou do PT, mas me refiro ao PCC, deixaram claro haver ligação com, pelo menos, facções eu diria do Partido dos Trabalhadores”, disse o deputado federal.

“Não precisamos fazer a correlação. Lamentavelmente muitas dessas correlações são feitas automaticamente em virtude dos fatos, mas vamos investigar a fundo para não cometer qualquer injustiça, injustiças contra quem quer que seja”, acrescentou Marcel Van Hattem.

A deputada Rosângela Moro, esposa do senador Sérgio Moro, também estava presente na coletiva. O nome da deputada estava entre os alvos da organização criminosa. André Fernandes (PL-CE) e Eduardo Bolsonaro (PL- SP) estavam ao lado de Van Hattem durante seu pronunciamento.

“Podem contar comigo, coronel Meira (PL), senador Styvenson, senador Moro, deputada Rosângela e todos os brasileiros que são hoje vítimas da criminalidade para que voltemos a ser donos dos nossos próprios destinos. Muito obrigado”, finalizou Van Hattem.



