Bolsonaro cogita disputar o Senado em vez da Presidência em 2026, diz jornal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou com aliados que pretende lançar candidatura ao Senado Federal em 2026. O objetivo seria disputar o cargo por algum dos estados onde teve votação expressiva em 2022, como é o caso do Mato Grosso.

A informação foi divulgada pela coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo. A candidatura só poderá ser alavancada caso o ex-presidente chegue a 2026 em condições jurídicas de disputa. Atualmente, Bolsonaro enfrenta 16 ações que podem torná-lo inelegível por oito anos.

O ex-mandatário acredita que pode reverter possível decisão que o prejudique após a saída do ministro Alexandre de Moraes da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho de 2024. No lugar, estará algum dos ministros indicados por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF): Kassio Nunes Marques ou André Mendonça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-mandatário, segundo a reportagem, tem conversado com aliados e expressado o desejo de liderar um bloco com força no Senado Federal, formado por parlamentares com os quais possui identificação. Para a possível disputa, Bolsonaro cogita se candidatar em Mato Grosso, Rondônia ou Distrito Federal, lugares onde o bolsonarismo demonstrou mais força.



Por outro lado, Rio de Janeiro e São Paulo estão fora de cenário. Nas regiões, os filhos Flávio Bolsonaro (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL) já possuem planos eleitorais. Outra aposta do PL é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que pode buscar ou uma vaga cadeira no Senado ou até a Presidência da República.

Sobre o assunto Janones debocha de Carlos Bolsonaro: "Chutado pelo próprio pai, otário"

Michelle Bolsonaro ironiza Janja e sugere CPI dos móveis do Alvorada

Carlos Bolsonaro diz que deixará redes sociais do pai: "Tratado como nem um rato mereceria"