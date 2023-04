Janones debocha de Carlos Bolsonaro: "Chutado pelo próprio pai, otário"

Carlos Bolsonaro anunciou no último domingo, 16, a saída da gestão das redes sociais do pai, Jair Bolsonaro

Após anunciar que deixará a gestão das redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi alvo de críticas e ironias por parte do deputado federal, André Janones (Avante-MG). Em sua conta oficial do Twitter, o deputado disse que Carlos foi “chutado pelo próprio pai” e que “nunca foi gênio de nada”.

“Enganou todo mundo fingindo ser o cara das redes sociais, mas nunca passou de um boçal que só conseguia engajando destilando ódio e fake news”, escreveu Janones.

Chutado pelo próprio pai!



Você nunca foi gênio de nada, enganou todo mundo fingindo ser o cara das redes sociais, mas nunca passou de um boçal que só conseguia engajando destilando ódio e Fake News!



Fico feliz em ter atracando sua máscara! Agora, "faz o B", OTÁRIO!

Carlos Bolsonaro anunciou no último domingo, 16, a saída da gestão das redes sociais de Jair Bolsonaro. O vereador afirmou que a decisão se deu porque “pretende entrar em um novo ciclo com foco pessoal”, e revelou que foi “difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato merecia”.

Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 16, 2023

O segundo filho de Jair Bolsonaro foi uma aposta para a campanha nas redes sociais durante as eleições de 2018 e 2022, ainda que o ex-presidente contasse com uma equipe de profissionais. O grupo de funcionários ficou conhecido como “gabinete do ódio”. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) investiga o uso das redes sociais para promover um “ecossistema de desinformação” para beneficiar Bolsonaro.



