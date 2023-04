Capitão Wagner chama de "constrangedora" entrada do PL na gestão Sarto

Wagner questionou eventual cenário no qual o PL lançaria candidatura própria em 2024 com propostas diferentes da gestão que atualmente compõe

O secretário da Saúde de Maracanaú e presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, classificou como "constrangedora" a recente entrada do PL na gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Partido de oposição no Estado e que ventila possibilidade de lançar candidatura própria na Capital, em 2024, o PL viu o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos assumir a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). O gestor foi vice de Wagner em 2022, na chapa que disputou o Palácio da Abolição.

Wagner disse ter recebido uma ligação de Gomes de Matos para informá-lo sobre o convite e que mantém boa relação com o colega. No entanto, considerou que o PL tem que se preocupar com a indicação e que fica “meio que constrangedor” que o partido entre na gestão do pedetista e que, no ano que vem, eventualmente apresente proposta diferente da do prefeito.

“É uma situação que nada tem a ver com 2024 (a indicação de Gomes de Matos). É uma situação que tem a ver com o PL. Quem tem que se preocupar com isso é o PL, que está se propondo a ter candidatura própria e se está indicando alguém para compor a equipe do Sarto, acho que fica meio que constrangedor estar na equipe do Sarto e, de repente, em 2024, vir com uma proposta diferente”, pontuou Wagner ao ser indagado pelo O POVO, na última terça-feira, 11.



No mês passado, Sarto indicou Gomes de Matos para presidir a Funci. Em 2022, o ex-deputado foi candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Wagner e composta por União Brasil e PL, partidos que abrigam nomes da oposição no Estado e na Capital.

Embora tenham se unido em 2022, Wagner reforçou que o PL tem “total independência” no Ceará. “O partido é conduzido pelo Acilon, que tem uma excelente relação com o Sarto. Acredito que tenha sido uma articulação entre os dois, mas não tenho como opinar porque não é indicação minha. O Raimundo me ligou, num gesto de respeito, para informar sobre o convite do Sarto”.

A indicação também foi comentada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL), que descartou compromissos políticos com o prefeito a partir da movimentação. "A ida de Gomes de Matos para a gestão Sarto é uma decisão isolada, portanto não representa declínio do partido em apoio a Sarto, muito menos faz parte de acordo político para 2024. Seguimos com posicionamento de partido de oposição".

Carmelo é um dos nomes do PL ventilados como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem. Além dele, o deputado federal André Fernandes (PL) e a vereadora Priscila Costa (PL) são lembrados por apoiadores.

Com informações do repórter Filipe Pereira.

