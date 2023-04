Sarto troca secretário do Planejamento na 3ª mudança em 3 semanas

João Marcos assume a Secretaria do Planejamento

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta terça-feira, 4, a nomeação de João Marcos, auditor fiscal do Estado, para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) da Prefeitura de Fortaleza. Ele substitui Marcelo Pinheiro, que estava desde o início da gestão Sarto.

É a terceira mudança no secretariado de Sarto pela terceira semana seguida. Na semana passada, o médico Galeno Taumaturgo assumiu a Secretaria da Saúde. Na semana anterior, Fábio Rubens (PSB) assumiu o comando da Regional 8. No caso da Saúde e da SER 8, os secretários substituídos estavam no cargos desde janeiro deste ano e foram exonerados após menos de três meses.

A Sepog é responsável por coordenar políticas do Município para gestão de pessoas, aquisições corporativas e logística, gestão do patrimônio de bens móveis e imóveis e ainda pela gestão corporativa de Tecnologia da Informação.

