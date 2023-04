Metade dos vereadores de Fortaleza não pagará Taxa do Lixo por imóvel no nome deles

Dados do site da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) e do aplicativo da SefinDigital revelam os valores que os vereadores da capital devem pagar da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), mais conhecida como Taxa do Lixo. O POVO analisou a situação cadastral dos 43 parlamentares em atuação na Casa e constatou valores que oscilam entre R$ 193,50, valor mínimo da taxação, e R$ 5.102,18, como é o caso de vereadores que possuem mais de um imóvel cadastrado na Sefin.

Os maiores valores serão pagos pelos vereadores PPCell (R$ 5.102,18), José Freire (R$ 2.397,73) e Adail Júnior (R$ 2.329,3). O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMfor), Gardel Rolim (PDT), pagará o montante de R$ 601,17, já o líder do governo da Casa, Carlos Mesquita (PDT), registrou no sistema o valor de R$ 613,10.

Mais da metade dos parlamentares não tiveram seus documentos cadastrados no sistema da Sefin, logo não devem pagar a taxa do lixo pelo seu CPF ou CNPJ. Na busca de 22 vereadores, aparece uma notificação de "Documento não localizado no cadastro de pessoas da Sefin" (6) e "Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado" (16).

Os vereadores de Fortaleza aprovaram a versão final da Taxa do Lixo, com as isenções, em janeiro deste ano. A proposta, enviada pelo prefeito José Sarto (PDT), foi alvo de uma tramitação conturbada, resultando em tensões na Câmara e desgastes na gestão municipal. O texto aprovado pela maioria no Legislativo chegou a ser levado à Justiça.

Os valores da taxa variam de R$ 193,50 a R$ 1.200,06 para a máxima, sendo a menor parcela no valor de R$ 21,50 e a maior R$ 133,34. O cálculo é feito com uma taxa base de R$ 3,64, que é multiplicada pela área edificada do imóvel. A partir desta quarta-feira, 5, o contribuinte pode ter acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento parcelado ou em cota única com 10% de desconto até o dia 28 de abril.

Adail Júnior (PDT)



Imóvel 1: Isento

Imóvel 2: R$ 1.200,06

Imóvel 3: R$ 787,19

Imóvel 4: R$ 342,05

TOTAL: R$ 2.329,3

Adriana Nossa Cara (PSOL)

Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN.

Ana Aracapé (PL)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Ana Paula (PDT)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.



Bruno Mesquita (PL)

Imóvel 1: R$ 205,82

Imóvel 2: R$ 235,46

TOTAL: R$ 441,28

Carlos Mesquita (PDT)



TOTAL: R$ 613,10

Cláudia Gomes (PSDB)

Isenção

Cônsul do Povo (PSDB)

Imóvel 1: R$ 371,01

Imóvel 2: R$ 362,24

TOTAL: R$ 733,25

Danilo Lopes (Avante)

Imóvel 1: R$ 380,70

Imóvel 2: R$ 293,94

TOTAL: R$ 674,64

Didi Mangueira (PDT)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado

Dr. Luciano Girão (PP)

TOTAL: R$ 333,58

Dr. Vicente (PT)

TOTAL: R$ 511,91

Emanuel Acrízio (PP)

TOTAL: R$ 346,38

Estrela Barros (Rede)

Imóvel 1: R$ 226,37

Imóvel 2: R$ 341,25

TOTAL: R$ 567,62

Eudes Bringel (PSB)

R$ 264,81

Fábio Rubens (PSB)

Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN.

Gabriel Aguiar (PSOL)

Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN.

Gardel Rolim (PDT)

Imóvel 1: R$ 405,79

Imóvel 2: R$ 195,38

TOTAL: R$ 601,17

Inspetor Albeto (PL)

Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN

Jorge Pinheiro (PSDB)

TOTAL: R$ 305,76

José Freire (PSD)

Imóvel 1: R$ 193,50

Imóvel 2 (mesmo imóvel 1, outra sala): R$ 193,50

Imóvel 3: R$ 477,20

Imóvel 4: R$ 343,25

Imóvel 5: R$ 1.190,28

TOTAL: 2.397,73

Julierme Sena (União)

Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN.

Júlio Brizzi (PDT)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Juninho (PL)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Kátia Rodrigues (Cidadania)



Documento não localizado no cadastro de pessoas da SEFIN.

Léo Couto (PSB)

TOTAL R$: 193,50

Lúcio Bruno (PDT)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Marcelo Lemos (União)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Márcio Martins (SD)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Michel Lins (Cidadania)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Moura Taxista (PSB)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Paulo Martins (PDT)

TOTAL: R$ 808,55

Pedro Matos (PL)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

PP Cell (PSD)

Imóvel 1: R$ 262,08

Imóvel 2: R$ 1.200,06

Imóvel 3: Isenção

Imóvel 4: R$ 251,08

Imóvel 5: R$ 465,60

Imóvel 6: Isento

Imóvel 7: R$ 193,50

Imóvel 8: R$ 251,08

Imóvel 9: R$ 311,22

Imóvel 10: R$ 193,50

Imóvel 11: R$ 193,50

Imóvel 12: R$ 193,50

Imóvel 13: R$ 1.200,06

Imóvel 14: R$ 193,50

Imóvel 15: R$ 193,50

TOTAL: R$ 5.102,18

Priscila Costa (PL)



Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Prof.ª Adriana Almeida (PT)



Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Professor Enilson (CIDADANIA)



Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.



Raimundo Filho (PDT)

Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Ronaldo Martins (REP)



Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

Ronivaldo Maia (Não possui filiação)



TOTAL: R$ 527,30



Stelio Frota (PDT)



TOTAL: R$ 193,50

Tia Francisca (PL)



TOTAL R$ 1.200,06

Veríssimo Freitas (REP)



Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado.

