SMS rebate críticas de secretária de Elmano: "Rede se destaca entre capitais nordestinas"

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) se manifestou sobre as declarações da titular da saúde estadual, Tânia Mara Coelho, que o fechamento de emergências de unidades da rede municipal tem ocasionado sobrecarga nos equipamentos da Sesa. Por meio de nota, nesta quarta-feira, 5, a SMS afirmou que a rede é destaque entre as capitais nordestinas.

"A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a Rede Municipal de Saúde de Fortaleza se destaca mediante as demais capitais nordestinas, devido ao alto número de equipamentos, são 10 hospitais no total, divididos em: Materno Infantil, Traumatologia e Pediatria", ressalta a pasta.

Na terça-feira, 4, em coletiva realizada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a médica afirmou que “não queria culpabilizar” ninguém, mas associou a sobrecarga dos hospitais em Fortaleza ao fechamento de emergências hospitalares do sistema municipal da Capital.



"Eu não queria culpabilizar. Eu só acho que a gente precisa reorganizar a rede. Quando se faz reorganização de rede, você não pode fechar um serviço sem ter onde encaminhar o paciente. Nós tivemos este ano o fechamento de quatro emergências nos hospitais públicos do município de Fortaleza, e isso tem sobrecarregado os nossos hospitais, que são terciários e especializados para atender pacientes de maior complexidade”, disse a secretária.

Em resposta, a SMS ressaltou que "para qualificar o atendimento de mães e bebês", três das cinco unidades da Rede Materno Infantil tiveram readequação de perfil, "atendendo exclusivamente demanda obstétrica e ginecológica em sua emergência". Um outro equipamento está em reforma.

Quanto à Rede Traumatológica, a pasta informou a existência de quatro hospitais, incluindo o Instituto Dr.José Frota (IJF), de atendimento terciário. "A linha do trauma também está sendo contemplada com melhorias, atualmente o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana) está recebendo requalificação em toda a sua estrutura", pontuou o texto.

"O Município conta ainda com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis geridas pelo Município. Além disso, os 118 postos de saúde de Fortaleza acolhem demandas espontâneas e programadas", continua.

Desde o ano passado, a Prefeitura tem realizado mudanças no foco de atendimento das unidades. Em dezembro, as emergências do Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição (HDNSC) e do Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará (Gonzaguinha da Barra) passaram a ofertar atendimento exclusivo de demandas obstétricas e ginecológicas.

Em julho, o hospital Gonzaguinha de Messejana encerrou os atendimentos de emergência para o início de obras que devem durar até o primeiro semestre de 2024. Já o Gonzaguinha do José Walter passou a atender a população por meio da emergência obstétrica.

Colaborou Guilherme Siqueira

