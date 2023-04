Secretária diz que hospitais estaduais estão lotados porque Prefeitura fechou emergências

A secretária estadual da Saúde, Tânia Mara Silva, comentou na manhã desta terça-feira, 4, sobre os casos de superlotação do sistema estadual de saúde. Em coletiva realizada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a médica afirmou que “não queria culpabilizar” ninguém, mas associou a sobrecarga dos hospitais em Fortaleza ao fechamento de emergências hospitalares do sistema municipal da capital.

"Eu não queria culpabilizar. Eu só acho que a gente precisa reorganizar a rede. Quando se faz reorganização de rede, você não pode fechar um serviço sem ter onde encaminhar o paciente. Nós tivemos este ano o fechamento de quatro emergências nos hospitais públicos do município de Fortaleza, e isso tem sobrecarregado os nossos hospitais, que são terciários e especializados para atender pacientes de maior complexidade”, diz a secretária.

A médica citou o exemplo do Hospital Infantil Albert Sabin, um dos que estariam sobrecarregados. Ela defende que o agravamento da situação deve-se pela falta de profissionais nos postos de saúde, e que uma parte significativa dessas crianças poderiam ser atendidas pela atenção primária, unidades de pronto atendimento ou hospitais secundários.

A titular da Sesa falou ainda sobre a convocação dos 6 mil concursados para atuarem no sistema de saúde do estado. Somente em 2023, serão convocadas 2 mil pessoas, sendo 600 já no mês de maio. Opositores do Governo Elmano na Alece criticaram a superlotação dos hospitais da rede estadual situados em Fortaleza. No último dia 27, parlamentares da oposição se uniram para fiscalizar hospitais no interior do Estado.

O POVO entrou em contato com a Assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza para comentar o fechamento das quatro unidades de emergência. Até o momento, não houve retorno. Quando houver uma resposta, esta matéria será atualizada.

