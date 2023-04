Bolsonaro irá depor à PF presencialmente sobre caso das joias nesta quarta

Depoimento do ex-presidente está marcado para às 14h30min

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido pela Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas nesta quarta-feira, 5, de forma presencial em Brasília. O depoimento deve ocorrer às 14h30min.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, e o ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes, também irão depor no mesmo dia do ex-presidente.



O terceiro pacote de joias sauditas foi entregue em uma agência da Caixa pelos advogados da defesa do ex-presidente, nesta terça-feira, 4. A medida atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fabio Wajngarten, secretário de comunicação durante o Governo Bolsonaro, comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Ele afirmou que o terceiro kit de presentes foi dado ainda em 2019 pela Arábia Saudita. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a estimativa para o valor do terceiro conjunto é de R$ 500 mil.

Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou que existe a possibilidade de as investigações em curso sobre o caso das joias sauditas apontarem para a prática de peculato por parte do ex-presidente. Além disso, a PF disse haver “indícios concretos” de que Jair Bolsonaro pode ter tentado reaver conjuntos de joias dadas de presente pela Arábia Saudita, em 2021.

Sobre o assunto PGR recua e defende arquivamento de denúncia contra Arthur Lira

Disputa entre Lira e Pacheco adia votação de MP que cria ministérios de Lula

Moraes autoriza visita de parlamentares a presos em atos golpistas

Em meio à aproximação com Forças Armadas, Lula participa de cerimônia com generais

O POVO News: Camilo se reúne com Lula e anuncia suspensão de calendário do Novo Ensino Médio

Tags