O POVO News: Lula vai suspender Novo Ensino Médio e mudanças no Enem

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 3, sua 63ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de suspender a implantação do Novo Ensino Médio (NEM). Segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, uma portaria deve ser publicada nos próximas dias.



Veja mais informações ao vivo:

O programa também traz detalhes do vídeo que circula nas redes sociais que mostra o apresentador da TV Bandeirantes José Luiz Datena, recém-filiado ao Psol, e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) discutindo a possibilidade de ambos formarem uma chapa para disputar a Prefeitura de São Paulo.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista e jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Estarão em discussão a volta de Lula ao Palácio do Planalto para reunião ministerial, a curta semana do Senado Federal para apreciar MPs em votação remota e o documento encontrado pela Polícia Federal que prova tentativa de atrapalhar votos no Nordeste nas eleições de 2022.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

