Camilo garante que Elmano fará um "grande governo": "Pragmático e resolutivo"

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), comentou sobre o governo do aliado e atual chefe do Executivo Estadual, Elmano de Freitas (PT). Para o ministro, Elmano é uma pessoa “pragmática” e “resolutiva” e “fará um grande Governo”.

As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 31, em evento do Grupo de Líderes Empresariais multissetorial e multilateral, a Lide Ceará. Camilo Santana afirmou não ter dúvidas de que o governador "fará um grande governo", pois "tem uma característica importante que é dialogar, ouvir".

O ministro diz que vê no Elmano a “disponibilidade ao diálogo”. “Eu acho que isso é uma característica importante, ouvir os segmentos, ouvir os setores, preocupação dele com o emprego, na questão da fome, que é uma preocupação a nível nacional”, afirmou Camilo.

“A preocupação de estruturar bem a chegada de todo nicho de governo é o momento de você tá planejando, você tá organizando, né? Independente se é um Governo ou não, que deu continuidade a um Governo anterior para mexer pro governo de mudanças”, acrescentou.

Camilo continuou elogiando Elmano de Freitas ao caracterizá-lo como "humilde" e "determinado". "(...) Humildade, de simplicidade, pra mim é uma característica importante de qualquer líder, de qualquer gestor. É uma pessoa pragmática e resolutiva, e está muito empolgado e muito determinado para ajudar que o Ceará continue crescendo se Deus quiser”, finalizou o petista.



Elmano foi eleito para o comando do Palácio da Abolição após um turbulento rompimento na base aliada do Governo. Camilo Santana queria que sua então vice, Izolda Cela, que chegou ao comando do Executivo após o petista se desincompatibilizar do cargo para ser candidato ao Senado, disputasse a reeleição. Na época, ela era filiada ao PDT, que tinha outros pré-candidatos ao Governo. Entre eles, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que levou a disputa interna para o diretório estadual da sigla e acabou sendo escolhido.

Camilo e a maioria dos partidos que o apoiavam não aceitaram o resultado, e decidiram lançar o nome do então deputado Elmano de Freitas, que acabou sendo eleito ainda no primeiro turno, como 54,02% dos votos.

Com colaboração do repórter Felipe Pereira

