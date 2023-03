O programa ainda traz os detalhes da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribuna Federal (STF)

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 31, sua 62ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz o discurso do ministro da Educação Camilo Santana contra as pressões para revogar o Novo Ensino Médio. De acordo com o ministro, as mudanças precisam estar alinhadas com “as realidades atuais do mundo de hoje”.



Veja mais informações ao vivo:

O programa também tem detalhes da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribuna Federal (STF) e a determinação do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de instalação das comissões mistas para análise das medidas provisórias (MPs).

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o repórter de política, Filipe Pereira.

Estarão em discussão o aval do governo da China para que o presidente Lula visite o país no próximo dia 11 de abril e o recuo do governo federal em torno da decisão de tirar sigilo de visitas do Palácio da Alvorada.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

