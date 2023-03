Eduardo Bolsonaro divulga imagens antigas para simular multidão no retorno do pai ao Brasil

Tentando minimizar a pequena presença de apoiadores na recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que retornou ao Brasil nesta quinta-feira, 30, o o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou em suas redes sociais imagens antigas nas quais uma multidão carrega o ex-mandatário nos braços.

As fotos, contudo, são antigas e contradizem o que de fato aconteceu durante a recepção. Ao deixar o aeroporto pela saída alternativa, Bolsonaro frustrou alguns apoiadores que o esperavam no saguão do terminal aeroportuário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quinta-feira, 30, depois de ficar três meses nos Estados Unidos. Aliados do ex-presidente previam que a recepção reuniria muitos apoiadores de Bolsonaro, no entanto, as expectativas foram quebradas, tendo em vista que poucas pessoas estiveram no local.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mencionou que a recepção do ex-presidente “flopou”- gíria para fiasco. "Mais uma vez ele [Bolsonaro] se demonstrou um líder de pé de barro, quando fugiu do país. Agora, fez uma semana inteira de mobilização e [mesmo assim] flopou a recepção no aeroporto", disse o ministro.

Sobre o assunto Lula declara apoio para Brasil sediar Copa de Futebol Feminino em 2027

O POVO News: no retorno ao Brasil, Bolsonaro ataca Lula e nega crime em caso das joias

Siglas aliadas a Lula tentam barrar no STF multas de leniências da Lava Jato

TSE não vê provas e enterra investigações da Lava Jato sobre doações ao PP, PT e MDB

Tags