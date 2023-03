Ministro de Lula ironiza recepção de Bolsonaro no aeroporto de Brasília: "Flopou"

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “flopou”- gíria para fiasco - e que, se algum apoiador de Bolsonaro tentar criar algum tipo de conflito, “vai se dar mal”.

“Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no governo anterior vai se dar mal. Vai flopar, como flopou a recepção do ex-presidente, que voltou depois de ter fugido do país”, disse Padilha.

A fala do ministro refere-se à pequena quantidade de apoiadores que estava no local para recepcionar o ex-mandatário, que retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30, após ficar 89 dias nos Estados Unidos. Bolsonaro reuniu-se com aliados e parlamentares do PL na sede do Partido.

"Mais uma vez ele [Bolsonaro] se demonstrou um líder de pé de barro, quando fugiu do país. Agora, fez uma semana inteira de mobilização e [mesmo assim] flopou a recepção no aeroporto", acrescentou o petista.

“Quem quer reconstruir o país estava ontem no debate amplo que fizemos na Câmara dos Deputados com os líderes dos partidos de oposição. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando estancamos um golpe que estava sendo armado”, completou Padilha.

O ministro apontou ainda que o governo atual “desligou a máquina de fabricação de guerra que havia no terceiro andar do Palácio do Planalto”.



