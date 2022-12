Bolsonaro deixa Brasil rumo aos EUA dois dias antes de encerrar mandato

O presidente em fim de mandato Jair Bolsonaro deixou o Brasil nesta sexta-feira (30) com destino aos Estados Unidos, dois dias antes do fim de seu mandato e da posse de Lula, informaram os principais veículos de imprensa brasileiros.

Após se despedir de seus seguidores em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, mas sem fazer qualquer menção à viagem, Bolsonaro embarcou para a Flórida em um avião da FAB por volta das 14h00, informaram O Globo, CNN Brasil, Estadão e UOL.

"Estou em voo, volto em breve", disse o presidente à CNN Brasil, segundo a própria emissora.

Assim, Bolsonaro não estará presente na cerimônia de posse e não transmitirá a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo.

A France-Presse enviou diversos questionamentos ao Palácio do Planalto sobre essa viagem, mas não obteve qualquer resposta.

Um comboio de automóveis utilizados pela Presidência saiu pouco antes das 14h00 do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente em Brasília, constatou um fotógrafo da AFP, sem poder confirmar se o mandatário estava em algum desses veículos.

A Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) autorizou o envio de uma comitiva de funcionários ao exterior para "realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro" em uma viagem internacional a "Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023", segundo consta no Diário Oficial desta sexta-feira.

Esta seria a primeira vez, desde 1985, que um presidente em fim de mandato decide não entregar a faixa presidencial a seu sucessor. Naquele ano, o último presidente da ditadura militar, o general João Figueiredo, se recusou a participar da cerimônia de posse de José Sarney, que recebeu a faixa de um funcionário do Planalto, segundo reportagens da época do jornal O Globo.

