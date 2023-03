Veja o que está sendo preparado para o retorno de Bolsonaro ao Brasil nesta quinta, 30

O ex-presidente cogitou desfilar em um carro aberto do aeroporto até sua residência no Lago Sul, porém, o esquema ainda não foi confirmado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil nesta quinta-feira, 30 de março. Partindo dos Estados Unidos, onde está desde dezembro do ano passado, quando deixou a Presidência da República, o ex-mandatário desembarcará em Brasília às 7h30min e contará com a presença de um ostensivo esquema de segurança, já iniciado nesta quarta-feira, 29.



Ao menos 500 policiais devem participar da montagem de segurança do lado de fora do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek. A Esplanada dos Ministérios deve ser fechada pela PM à meia-noite, sete horas antes da chegada de Bolsonaro. O objetivo é evitar novos atos antidemocrático, como os que aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano contra as sedes dos Três Poderes.

Já está confirmado um pequeno grupo na comitiva de recepção do ex-presidente. Estão entre os nomes a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além de líderes do PL no Congresso e o secretário nacional de relações institucionais Walter Braga Netto.

Aliados informaram que Bolsonaro cogitou desfilar em um carro aberto do aeroporto até sua residência no Lago Sul, ao chegar ao Brasil nesta quinta-feira, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. O esquema, no entanto, ainda não foi confirmado.

Parlamentares bolsonaristas, como é o caso do deputado José Medeiros (MT), desistiram de organizar caravanas de apoiadores do ex-presidente de diversas partes do País. O temor é que o esquema saia do controle e sofra sofrerem represálias ou repitam os atos de 8 de janeiro.

O grupo, no entanto, ainda cogita uma possível mobilização de motociatas ou carreatas menores para acompanhar Bolsonaro. À noite, a presidente do PL no Distrito Federal, deputada Bia Kicis, realizará solenidade de posse formalmente na função, momento que deve receber o ex-presidente.

