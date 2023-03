Presidente do PL confirma retorno de Bolsonaro ao Brasil na próxima quinta, 30

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil na próxima quinta-feira, 30 de março. Ele partirá dos Estados Unidos, onde está desde dezembro do ano passado, quando deixou a Presidência da República, e desembarcará em Brasília às 7h30min.

"Ficamos no seu aguardo, Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre", disse Valdemar em um comunicado publicado nas redes sociais do partido. O PL avalia uma série de atividades para o retorno do ex-presidente com o objetivo de trazer o ex-mandatário para o cenário político de olho nas eleições municipais de 2024.



Segundo reportagem do O Globo, uma pesquisa já encomendada pelo PL deve direcionar qual será o discurso de Bolsonaro pelas viagens. A rota ainda estudada é, inicialmente, passar por Maceió, única cidade do Nordeste em que Bolsonaro venceu do atual presidente Lula (PT) nas urnas em 2022.



O objetivo é triplicar o número de prefeituras lideradas pela sigla pelo partido em 2025, saltando das atuais 343 para pelo menos 1 mil. Dentro do mesmo objetivo, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vista como opção por integrantes do partido para disputar a eleição de 2026, também participará de uma série de viagens.

Bolsonaro confirmou seu retorno ao Brasil em entrevista à Record TV na última semana. O ex-mandatário disse que pretende retornar para "trabalhar com o Partido Liberal" e "fazer política". Disse ainda que não pretendia "sumir" com o conjunto de joias que recebeu de presente do regime da Arábia Saudita.

