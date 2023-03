O POVO News: Veja detalhes sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 24, sua 58ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz os detalhes da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil, prevista para esta quinta-feira, 30.

Os preparativos para o retorno do ex-presidente demandou que a segurança do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional fosse reforçada, tendo em vista que Brasília foi alvo de ataques golpistas no dia 8 de janeiro.

Veja mais informações ao vivo:

O programa também tem detalhes sobre a reunião decisiva entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fechar os detalhes finais do arcabouço fiscal.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o repórter de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Estarão e discussão comenta o decreto publicado nesta quarta no Diário Oficial da União (DOU) que amplia até o dia 3 de maio de 2023 o prazo de recadastramento de armas no Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e as novidades sobre a polêmicas das joias sauditas de Bolsonaro

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

