Cid defende Lula e ataca Moro: "Ser muito insignificante para ter atenção"

O senador Cid Gomes (PDT) defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após falas contra o também senador Sérgio Moro (União Brasil). Em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 30, o pedetista avaliou que é "natural" que o presidente tenha "um sentimento de rancor" contra a figura de Moro, mas disse que o senador seria "um ser insignificante para ter atenção de um presidente da República".

"O Moro é um ser muito insignificante para merecer uma atenção maior que 0,0001% do tempo de um presidente da República", disse Cid. O senador defendeu que haveria "coisas mais importantes" no radar do presidente e teceu críticas ao ex-juiz, a quem chamou de "oportunista".

"Acredito que é natural que ele tenha alguma sentimento de ranco de uma figura que, para mim, é objeta. Acho que o Moro foi um juiz oportunista, mas não acho que vala a pena. Quem está na presidência da República, tem coisas mais importantes para se preocupar. Eu não acredito que ele vá ser o Conde de Monte Cristo", ressaltou.

E seguiu: "É natural que ele reclame, que ele denuncie, não há coisa pior porque a Justiça é onde a gente espera em última instância, quando nada deu certo, que a gente possa ter a correção dos rumos. Quando a gente vê alguém na justiça fazendo o contrário, é decepcionante e deve ser denunciado".