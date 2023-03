Moro questiona uso de email "lulalivre" por criminoso do PCC que planejou matá-lo

O email está inserido em um despacho emitido pela Justiça Federal do Paraná na última quinta-feira, 23, pela juíza Gabriela Hardt

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) usou as redes sociais, neste sábado, 26, para questionar o uso do email “[email protected]” por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que articulava plano para sequestrar e matar o ex-ministro da Justiça e outras autoridades.

“Gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de email lulalivre1063?”, escreveu Moro, no Twitter.

O email está inserido em um despacho emitido pela Justiça Federal do Paraná na última quinta-feira, 23, pela juíza Gabriela Hardt. No documento, a magistrada menciona informações de um relatório da operação que reúne evidências do caso em investigação.

Os dados incluem emails vinculados a contas de telefones celulares, fotos de cadernos de anotações com informações obtidas pelos criminosos, arsenal de armas, entre outros.

