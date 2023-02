Vereadores de Fortaleza discutem reestruturação de PCCS da Guarda Municipal

Os parlamentares afirmaram que será criado um grupo de trabalho com representantes da categoria para tratar as reinvindicações

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reuniram com servidores da Guarda Municipal para discutir a reestruturação do Plano PCCS de Cargos e Carreiras (PCCs) do órgão, nesta segunda-feira, 6. A presidente do Sindfort, Nascelia Silva, também esteve presente no evento, que foi mediado pelo líder do governo, vereador Carlos Mesquita (PDT).

O Plano De Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal de Fortaleza foi aprovado pela Lei Complementar nº 38, de 10 de julho de 2007, e vem sendo criticada pelos servidores por não ter sido modificada há 16 anos. A atualização do PCCS é a principal demanda dos servidores da Guarda Municipal, que alegam que seu salário não é condizente com as atribuições recebidas e solicitam promoções e isonomia salarial.

O encontro ocorreu no Auditório Ademar Arruda e contou com a presença dos vereadores Marcelo Lemos (União Brasil), Cônsul do Povo (PSDB) e professor Enilson (Cidadania).

Lemos e Cônsul do Povo se posicionaram a favor da luta dos servidores e se ofereceram para compor a mesa de negociação com o Executivo.

O professor Enilson afirmou que a Prefeitura se sensibiliza em relação às reivindicações da categoria e que José Sarto (PDT), o prefeito de Fortaleza, fará o possível. “Sabemos que é uma construção e nós contamos com a sensibilidade do Executivo. E aquilo que ele nos enviar ainda poderemos emendar para garantirmos o melhor para a categoria”, afirmou.

O líder do governo, Carlos Mesquita, anunciou que será criado um grupo de trabalho com representantes da categoria para discutir as demandas com o secretário municipal da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Marcelo Pinheiro. Segundo ele, este contato já foi feito.

“Já conversei com o prefeito Sarto. Ele está sensível com esta ação e nos orientou para tratarmos com o secretário Marcelo. Já nos reunimos com o secretário", disse.

O vereador afirmou que será feita um novo concurso para a Guarda Municipal e que os novos aprovados já entrarão no órgão com a nova regulamentação do PCCS. "Ele afirmou que enviou mensagem para a Câmara, para a realização de um novo concurso para a Guarda, e assumiu o compromisso de que os servidores aprovados no certame já vão entrar na Guarda com o novo PCCs. Então acredito que até o mês de junho teremos o PCCs concluído e com os ajuste necessários garantindo o melhor para a categoria”, destacou.



