Com viagens pelo Nordeste e motociatas, PL planeja retorno de Bolsonaro ao Brasil

Segundo reportagem do O Globo, uma pesquisa já encomendada pelo PL deve direcionar qual será o discurso de Bolsonaro durante as viagens

O Partido Liberal avalia uma série de atividades para o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Brasil, que deve acontecer no início de abril, após quatro meses nos Estados Unidos. A estratégia é novamente trazer o ex-mandatário para o cenário político de olho nas eleições municipais de 2024.

A informação foi confirmada pelo líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), ao jornal O Globo. “A ideia é fazer uma verdadeira força-tarefa pelo Brasil, reforçando o papel de Bolsonaro como o grande líder da direita. Os deputados de cada estado vão acompanhar Bolsonaro, impulsionando essas visitas. Existe a possibilidade de fazermos novas motociatas, inclusive", disse Côrtes.

Segundo reportagem do O Globo, uma pesquisa já encomendada pelo PL deve direcionar qual será o discurso de Bolsonaro pelas viagens. A rota ainda estudada é, inicialmente, passar por Maceió, única cidade do Nordeste em que Bolsonaro venceu do atual presidente Lula nas urnas em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-presidente deve ter sua imagem explorada em grandes eventos. O intuito é atribuir a ele a imagem de um grande líder da direita, de forma a tornar seus aliados em candidatos competitivos.

O PL também avalia uma série de programações com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cotada por integrantes do partido para disputar a eleição de 2026. O plano no caso é repetir o formato adotado em 2022, quando a esposa de Bolsonaro foi utilizada para tentar reverter a rejeição do público feminino ao ex-presidente.

Sobre o assunto Flávio Bolsonaro: Pacote de joias poderia ser qualquer coisa, até 'copo d'água'

Governo Bolsonaro atuou para reprimir servidores, mostra estudo

TSE pede acesso a perícia de minuta de golpe em ação contra Bolsonaro

Tags