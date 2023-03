Bolsonaro diz que volta ao Brasil no dia 30 de março; Lula estará na China

Em 7 de março, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, anunciou no Twitter que o pai retornaria ao Brasil em 15 de março, mas apagou a publicação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira, 22, que pretende voltar ao Brasil no dia 30 de março, quinta-feira da próxima semana. A previsão, segundo ele, é que o voo chegue em Brasília ainda pela manhã. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado.



"Pretendo voltar, está pré-marcado agora dia 30 para pousar em Brasília, às 7 da manhã. Está pré-marcado, tá quase certo. Vou voltar à atividade normal, vou trabalhar no Partido Liberal (PL), ajudar o presidente Valdemar, o Braga Neto que está lá, lutar pelo Brasil e fazer política", disse em entrevista à Record TV. Ele ressaltou o número de parlamentares da legenda eleitos no último pleito para cargos no Congresso Nacional. Neste dia, o presidente Lula (PT) ainda estará em viagem oficial à China.

O ex-mandatário também disse que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não vai ser candidatar a cargos no Executivo. A especulação ganhou força após Michelle assumir a presidência do PL Mulheres, na terça-feira, 21. "Ela não quer disputar nenhum cargo no Executivo, não quer e não vai, segundo ela me disse", afirmou.

Em 7 de março, o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, anunciou no Twitter que o pai retornaria ao Brasil em 15 de março, mas a publicação foi apagada e o senador se desculpou com os internautas. “Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok”, escreveu.





