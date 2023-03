Carmelo diz que entrada de Gomes de Matos na gestão Sarto não visa eleição

O deputado estadual cobrou uma posição oficial do diretório estadual do PL no Ceará sobre o assunto e garantiu que permanece oposição à Prefeitura de Fortaleza

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) afirmou, nesta quinta-feira, 23, que a entrada do ex-deputado federal e ex-candidato a vice-governador Raimundo Gomes de Matos (PL) na gestão da Prefeitura de Fortaleza, não fez parte de um acordo político visando as eleições de 2024. A garantia, segundo o parlamentar, foi dada durante diálogo com o presidente do PL do Ceará, Acilon Gonçalves.

Nesta semana, Gomes de Matos foi convidado pelo prefeito José Sarto (PDT) para assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Como o PL atua como oposição à gestão municipal, a nomeação causou estranhamento por parte de integrantes de ambos os partidos.

Segundo Carmelo, o presidente do PL Ceará e o secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner, do qual Gomes de Matos foi candidato a vice-governador em 2022, foram comunicados do convite feito por Sarto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que o presidente Acilon me disse é que não faz parte de nenhum acordo político e isso ele me comunicou hoje por telefone, que não faz parte de nenhum acordo político visando eleição”, disse o deputado.

O parlamentar disse que os filiados deveriam ter sido avisados que iriam compor a base do governista e cobrou um posicionamento oficial do diretório estadual do PL.

"Foi um convite isolado, mas é importante que realmente haja um posicionamento oficial e público do diretório estadual quanto a isso. É preciso que o diretório estadual se posicione publicamente para que os parlamentares de filiados em geral possam entender se é uma indicação do partido ou não", completou Carmelo.

O bolsonarista garantiu ainda que permanece na oposição ao governo Sarto: "Meu posicionamento é de ser oposição. Minhas fiscalizações diante dos desmandos graves na gestão municipal continuarão a ocorrer e até com mais intensidade do que antes".

O POVO tentou contato com Acilon Gonçalves e com Raimundo Gomes de Matos para comentar a indicação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja retorno.

Tags