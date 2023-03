Nova Lava Jato, novo Mais Médicos e pacote fiscal de Haddad: Jogo Político #229

Episódio #229 do podcast Jogo Político analisa as notícias políticas do Brasil

O polêmico programa Mais Médicos voltou. A mais polêmica ainda Lava Jato ganha novos rumos sob condução do juiz Eduardo Fernando Appio, que mandou prender o doleiro Alberto Youssef. E Fernando Haddad (PT) cai em campo em ofensiva política para tentar viabilizar a chamada "nova âncora fiscal". Esses são os temas do Jogo Político #229.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Plínio Bortolotti, articulista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

