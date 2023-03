Ex-deputados derrotados e outros nomes assumem cargos no governo Elmano; veja lista

O governador Elmano de Freitas (PT) oficializou nas redes sociais e no Diário Oficial do Estado (DOE) uma série de nomeações a cargos da atual gestão. Os anúncios mexem com a estrutura administrativa de funções de assessores e secretários-executivos e contempla militante de direitos humanos e ex-deputados.

Na última sexta-feira, 10, o Palácio da Abolição oficializou novos integrantes para compor a Secretaria de Articulação Política, liderada pelo jornalista Waldemir Catanho (PT). Entre os nomes, estão os dois secretários executivos da pasta, Antônio Carlos e Miguel Braz. Na última terça-feira, 7, Raimundo Nonato Lima Angelo, o Raimundinho, foi efetivado no cargo de presidente do Instituto Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Walter Cavalcante (ex-deputado) - Assessor Especial de Assuntos Institucionais

O ex-deputado estadual, filiado ao PV, não foi reeleito em 2022. Agora no cargo de Assessor Especial de Assuntos Institucionais, na Casa Civil, o político foi vereador de Fortaleza. "Me sinto imensamente honrado e reafirmo a responsabilidade, a confiança e o compromisso de sempre, em poder continuar lutando a favor do povo e pelo povo, principalmente, pelos mais humildes". afirmou Walter Cavalcante no Instagram,



Leonardo Araújo (ex-deputado) - Assessor Especial de Assuntos Federais

O ex-deputado estadual ocupou cargo na Assembleia Legislativa por dois mandatos, porém, não foi reeleito no último pleito. O emedebista participou ativamente da campanha de Elmano e tem aparecido constantemente nas agendas do governador.

"Aos colegas secretários, asseguro minha colaboração; aos parlamentares e aliados, minha capacidade de diálogo; ao povo do Ceará, asseguro minha determinação; ao governador Elmano dedicarei minha lealdade", escreveu Leonardo Araújo (MDB), nas redes sociais.

José Alfredo (ex-deputado) - Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace)

O ex-deputado federal João Alfredo irá presidir o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), autarquia especial vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), que tem por finalidade a promoção e execução de uma política agrária estadual. "Missão importante que encaro como mais uma tarefa militante de minha vida", divulgou o político em suas redes sociais.

No Instagram, Alfredo defendeu que, como filiado ao Psol, sua indicação não faz parte de uma indicação partidária. "Senão uma demanda dos movimentos com os quais me relaciono há décadas". O partido foi aliado do PT nas últimas eleições estaduais no Ceará. A sigla ocupa a titularidade da Secretaria da Juventude do Ceará, chefiada por Adelita Monteiro.

Gecíola Fonseca - Secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura

Gecíola Fonseca atuará como Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura, na Secretaria da Cultura do Estado. Ela já atuou como Gerente de Inovação e Tecnologias do Instituto Dragão do Mar.

Jovanil Oliveira - Secretário executivo dos Direitos Humanos



O professor da rede estadual Jovanil Oliveira será Secretário Executivo dos Direitos Humanos, cargo subordinado à Secretaria dos Direitos Humanos, comandado por Socorro França.

André Marinho - Secretário executivo da Juventude

André Marinho atuará como secretário executivo da Secretaria da Juventude, comandada por Adelita Monteiro (Psol). "Eu recebo essa gigantesca tarefa do governador Elmano, que com muito orgulho fui seu assessor de Juventudes, como um grande elogio, do homem íntegro e compromissado com a luta dos trabalhadores que ele é", afirmou Marinho.

