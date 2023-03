O POVO News: Lula relança programa "Mais Médicos" com 15 mil vagas

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 20, sua 54ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, discute o relançamento realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do programa "Mais Médicos", sob a promessa de empregar profissionais brasileiros nos editais.

Novas informações ao vivo:

Além disso, a edição comenta sobre a viagem que o presidente Lula deve fazer ao Nordeste e Rio de Janeiro antes de ida para a China e o início dos pagamentos do Bolsa Família no Brasil.

A edição também traz as informações de Brasília, com o correspondente do O POVO,João Paulo Biage, sobre a decisão do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), de denunciar a deputada federal Julia Zanatta (PL).



A bolsonarista publicou uma foto em suas redes sociais segurando uma metralhadora e usando uma camiseta com a ilustração de uma mão com quatro dedos baleada com três tiros, em referência ao presidente Lula (PT).





