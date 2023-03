Filha do prefeito acusado de "sumiço" diz que pai segue trabalhando e irá à audiência do MP

A deputada estadual Juliana Lucena (PT), filha do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PSB), disse que o pai “está, hoje, (16 de março) em Limoeiro do Norte, despachando”. A fala da parlamentar ocorre após o O POVO noticiar investigação do Ministério Público (MPCE) que apura denúncia de que o prefeito teria se ausentado do município por mais de 15 dias, sem autorização do Legislativo, prática que é passível de perda de mandato segundo a Lei Orgânica da cidade.



A parlamentar reforçou posicionamento divulgado pela prefeitura, na última quarta-feira, 15, de que a denúncia trata-se de manobra de opositores e não procede. “Meu pai, inclusive, está hoje, em Limoeiro (do Norte), despachando. Isso é uma manobra política da oposição”, disse Juliana, que esteve na Assembleia Legislativa (Alece) na manhã desta quinta-feira, 16.

A parlamentar confirmou que, devido a problemas de saúde, o pai “faz hemodiálise há 7 anos”, mas negou que o prefeito tenha se ausentado do município e reforçou argumento de que a oposição local quer “enfraquecê-lo” a partir da denúncia formalizada no MP.

A 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte instaurou procedimento administrativo para apurar o caso. Uma audiência foi convocada para o próximo dia 30 de março. Serão ouvidos o prefeito José Maria; a vice-prefeita Dilmara Amaral (PDT), com quem o gestor é rompido politicamente; dois vereadores e outra representante da administração municipal, para eventuais esclarecimentos.

Questionada se o pai estaria presente durante a audiência, a deputada sinalizou positivamente. “Com certeza, sem dúvidas. Ele está lá em Limoeiro despachando. Ele sempre continuou despachando, ele nunca parou de trabalhar”, concluiu.



Com informações do repórter Filipe Pereira.

