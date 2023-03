Suspeito de sumiço, prefeito de Tianguá aparece vídeo ao lado de aliada: "Apto a trabalhar"

Diante da investigação sobre um suposto sumiço por parte do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira, 17, para se mostrar "apto a trabalhar". O material foi gravado ao lado da deputada estadual, Gabriella Aguiar (PSD), durante compromisso em Fortaleza.



"Viva o povo de Tianguá. E a esse povo ordeiro e companheiro eu quero desejar toda a sorte do mundo e dizer que estou apto a trabalhar e ininterruptamente para solucionar os problemas de Tianguá", afirma o prefeito.

A parlamentar responde Menezes citando o dia do compromisso. "E hoje uma sexta feira à tarde, dia 17 de março, o Doutor Luiz está aqui, trabalhando em prol do povo de Tianguá, trazendo para nosso mandato as demandas do povo de Tianguá junto ao estado e quero garantir que vamos trabalhar junto pelo desenvolvimento de Tianguá", diz.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A parlamentar, aliada do prefeito, é filha do presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Gabriela também é irmã do deputado federal, Domingos Neto (PSD).

No texto de sua publicação, Luiz menciona estar tratando de algumas demandas para Tianguá e manda um recado aos opositores políticos no município, aos quais chama de "agourentos". Nos stories do seu Instagram, o prefeito compartilhou e vídeo e escreveu: "Quem quiser fofoca procure a oposição".

"Um recado muito importante para todos os agourentos: 'Se for para trabalhar eu estou perfeito, agora se for para fazer fofoca pelas esquinas, aí não é comigo não'".

"Sumiço"



Semelhante ao que ocorre em Limoeiro do Norte, onde o prefeito José Maria Lucena (PSB) teria supostamente se ausentado do município por período superior a 15 dias sem comunicação ao Legislativo, Luiz Menezes virou alvo do MPCE. O órgão apura denúncias sobre possíveis afastamentos irregulares dos gestores.

Parlamentares de Tianguá acusam o prefeito de estar afastado das funções desde agosto de 2022, em decorrência de tratamentos de saúde. No início de março, a vereadora Nadir Nunes (PL) afirmou que, sem o gestor, a Prefeitura estaria sendo gerida até pela primeira-dama.

Sem citar nomes, Menezes rebate o posicionamento de adversários políticas na cidade, como é o caso do vereador José Leôncio (PSB). No mesmo dia 1º de março, o parlamentar disse ter ido à procura do prefeito em sua residência após tentar, sem sucesso, uma audiência com o político.

Entrevista de rádio



Na tarde desta sexta-feira, Luiz participou, por meio de gravação, de entrevista para a rádio de Tianguá, Rádio Somzoom Sat. Sua ausência, explicada pelo apresentador do programa em transmissão, seria uma "reunião partidária" com Gabriella Aguiar e Domingos Neto, em Fortaleza.

"Nessa matéria fala também que o senhor prefeito nem assina mais os documentos da Prefeitura, que um algum laudo médico daria que o prefeito estaria incapacitado para administrar Tianguá. Essa informação procede prefeito Luiz Menezes?", perguntou o jornalista.



"Qual foi o médico que Deus fez diagnóstico? Você sabe? Eu conheço muito bem a minha saúde. Uma coisa interessante que no Tianguá tem um pessoal que torce pelo pior. E o pessoal que torce pelo pior quer a Prefeitura para destruir, para negociar. A outra assinar por mim não, não assina, estou vivo. Estou são. Estou doente? Não estou não, estou são e estou perfeito", respondeu o Menezes.