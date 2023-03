Dilma não devolveu rede, travessa e outros itens incorporados ao acervo pessoal, aponta TCU

Um levantamento realizado pela CNN com informações do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) incorporou ao seu acervo pessoal cerca de 144 itens de valor que foram recebidos em cerimônias no exterior entre os anos de 2011 e 2016, período em que esteve no cargo de presidente da República.

Em 2016, um acórdão determinou que os 144 objetos fossem encontrados e, em resposta ao TCU, a Administração da Presidência da República afirmou, em 2019, que apenas 6 desses itens não foram localizados.

Em 2020, a unidade técnica da União voltou a afirmar que os artefatos recebidos pela ex-presidente não foram localizados. Após tentativas de resgatar os objetos, que tem valor estimado de R$ 4.873, o Acórdão decidiu dispensar a cobrança. “Em relação à ex-presidente Dilma Rousseff, em que pesem as tentativas de cobrança, não consta do processo o recolhimento do montante indicado”, indicou o órgão, em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao tomar a decisão de suspender a cobrança, o TCU levou em consideração o fato de que os seis objetos incorporados ao acervo do ex-presidente eram de baixa materialidade. “Assim, como o total relativo aos bens faltantes da ex-presidente Dilma Rousseff era de baixa materialidade, não cabia ao TCU a cobrança desse valor”, explicou o tribunal.

Dentre os objetos que não foram pagos nem devolvidos por Dilma, destacam-se uma rede de descanso, dois relógios de mesa e um painel em tapeçaria (medindo 162,5 x 110 cm). Além destes, outros itens também foram incorporados ao acervo, como uma travessa de madeira do fabricante Muskoka e uma pintura de tecido (medindo 88x68cm) retratando mulher negra com pote na cabeça e filho nas costas, com inscrição “Povo Hereiro”.

Sobre o assunto Luta antiracista é tema de sessão solene no Senado

MPF-PA alega nepotismo para impedir nomeação da mulher de Helder Barbalho ao TCE

Guimarães denunciará deputada bolsonarista que posou com metralhadora em referência a Lula

Flávio Bolsonaro: Pacote de joias poderia ser qualquer coisa, até 'copo d'água'

Dino afirma que ataques criminosos no RN estão sob "controle progressivo"

Tags