Guimarães denunciará deputada bolsonarista que posou com metralhadora em referência a Lula

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou que pretende denunciar a deputada federal Julia Zanatta (PL). A bolsonarista publicou uma foto em suas redes sociais segurando uma metralhadora e usando uma camiseta com a ilustração de uma mão com quatro dedos baleada com três tiros, em referência ao presidente Lula (PT).

Guimarães usou as redes sociais para criticar o comportamento da parlamentar em suas redes sociais. "Esse tipo de conduta é crime e fere o decoro", escreveu o líder petista, ao compartilhar uma publicação do jornal O Globo sobre o caso.

Vamos levá-la ao conselho de Ética da câmara dos deputados. Esse tipo de conduta é crime e fere o decoro. @JornalOGlobo pic.twitter.com/Y0t8Te1VxZ March 19, 2023

Em sua publicação, Zanatta vestia uma roupa que trazia a mensagem “come and make it” (venha e faça isso, no inglês). "Infelizmente a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos", iniciou a deputada.

A parlamentar continua: “Nesse desgoverno do PT, temos que lutar pra garantir o que já está na lei. E impedir retrocessos. Contem comigo. Não desistiremos.”

