Dino afirma que ataques criminosos no RN estão sob "controle progressivo"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a situação dos ataques criminosos ao estado do Rio Grande do Norte está sob “controle progressivo”. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 20. Até o último domingo, 19, o governo do Estado registrou cerca de 284 ataques criminosos na região. Dentre os atos de vandalismo, está a queima de carros, comércios e prédios da região.

“Nós saímos de centenas de ataques para menos de dez, isso que chamo de controle progressivo”, pontuou Dino.

No domingo, 19, o ministro visitou o Estado e afirmou que o governo federal enviará mais 800 policiais para o local e “quantos o Rio Grande do Norte precisar”. Ainda no domingo, 19, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social contabilizou sete atos de vandalismo, uma redução de 93% em comparação à última terça-feira, 14, dia em que os ataques começaram. A redução se deve ao reforço de 500 homens da Força Nacional e de outros estados.

Dino pontuou os recursos que serão investidos no setor de segurança da região. “Mais de R$ 5 milhões já foram empregados no apoio ao Rio Grande do Norte”, disse. “E nesse ano, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e de Segurança Penal, vamos investir mais R$ 100 milhões”.

“Estamos também destinando recursos para o sistema penitenciário para a construção de uma nova unidade e ampliação de vagas nas unidades existentes, programa de trabalho, compra de equipamentos”, acrescentou o ministro.

Dino destacou que é um “debate necessário” encontrar o responsável pelas ações que têm gerado crise no Estado, e acredita que os recursos que serão investidos evitarão que os crimes ocorram no futuro.

As forças de segurança que atuam no Estado contabilizaram que 137 pessoas já foram apreendidas em decorrência dos crimes, dentre eles 6 são adolescentes, 14 são foragidos da Justiça recapturados e 3 usuários de tornozeleira eletrônica. Além disso, foram apreendidas 38 armas de fogo, 106 artefatos explosivos e 28 galões de combustível, bem como 14 motos e dois carros.



