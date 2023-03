O POVO News: Eduardo e Flávio Bolsonaro são criticados por caso das joias sauditas

A edição traz novas informações sobre os ataques criminosos no Rio Grande do Norte, que chagaram ao terceiro dia

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 16, sua 52ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, discute os dois episódios que envolveram o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), ambos questionados sobre as joias no valor de R$ 16,5 milhões, presente do governo da Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram confiscadas pela Receita Federal.

Novas informações ao vivo:

Além disso, a edição comenta a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), de determinou que senadores confirmem ou não suas assinaturas no requerimento da senadora Soraya Thronicke (União-MS) que pede a criação da CPI que vai investigar os atos antidemocráticos.

A edição também traz as informações de Brasília, com o correspondente do O POVO, João Paulo Biage. Também debate os dados da Operação Libertação, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ibama, Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, Funai e PRF, na Reserva Yanomami.

A jornalista Mariana Ceci comenta sobre os ataques criminosos que acontecem no Rio Grande do Norte. A onde de violência já chega ao terceiro dia.

Logo depois, a advogada Julianne Melo debate o caso assédio no BBB 23. Na última festa do programa, o cantor MC Guimê é visto passando a mão nas costas e nas nádegas de Dania Mendez, uma participante visitante na casa como parte de um “intercâmbio” com o reality do México La Casa De Los Famosos.



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

