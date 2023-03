Abaixo-assinado para cassação de Nikolas Ferreira ultrapassa 180 mil assinaturas em 24 horas

A petição para cassar o mandato do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), criada nesta quinta-feira, 9, chegou a 180 mil assinaturas nesta sexta-feira, 10. A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), umas das mulheres trans no Congresso Nacional, iniciou a ação por conta de comentários transfóbicos feitos pelo deputado durante discurso do Dia da Mulher.

“A lista de signatários ficará aberta até a semana que vem e será entregue pessoalmente ao presidente Arthur Lira, junto da representação, na semana que vem. Lira repudiou os atos do Deputado nas redes sociais. Parlamentares envolvidos no pedido de cassação avaliam que essa demonstração pode indicar, ao menos, que o caso não passará sem uma mínima resposta da cúpula da Câmara”, diz o abaixo-assinado.

Durante seu discurso no 8 de março, Nikolas utilizou uma peruca loira ao falar: “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

“E para terem ideia do perigo de tudo isso, estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é uma realidade. Eu posso ir para a cadeia caso seja condenado por transfobia, porque eu, no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, parabenizei as ‘mulheres XX’. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um preconceituoso”, prosseguiu.

Nikolas concluiu a fala transfóbica afirmando que as mulheres não devem nada ao feminismo. “O feminismo exalta mulheres que nada fizeram”, pontuou. Nikolas já responde judicialmente por transfobia contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG), que é uma mulher trans.

O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) repreendeu a fala do mineiro, assim como outros deputados que condenaram a atitude e exigiram respeito à Casa. No total, cinco partidos pedem a cassação do mandato de Nikolas e ele também é alvo de representações no Conselho de Ética.

Quem é Nikolas Ferreira

Nikolas Ferreira foi o candidato mais votado no País para deputado federal. Ele conquistou 1,47 milhão de votos, se tornando o terceiro deputado mais votado da história da Câmara.

O deputado tem 26 anos, é formado em Direito e coordena o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno no dia 30 de outubro, Ferreira discursou após sua vitória e disse que “o jovem pode ser conservador”.

"A gente não pode deixar de mandar um recado aqui para a esquerda: vai ter que engolir o Nikolas federal", disse em pronunciamento no comitê de campanha na capital mineira.



“Enquanto nós nos articulamos no Congresso, precisamos da luta de todos vocês para provar que todas as mulheres romperam com a violência que tanto nos persegue”, diz a deputada Erika no texto do abaixo assinado.

O documento será anexado a outras representações que serão enviadas ao colegiado ético e entregues a Lira na próxima semana.



